СБУ завершила расследование по делу Стерненко через две недели после подозрения

Следователи завершили досудебное расследование по делу активиста Сергея Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве при самозащите.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Также опубликовал соответствующий документ, который поступил от главного следственного управления СБУ.

"Ровно две недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (даже если мы не успели обжаловать ни меру пресечения, ни само подозрение) "следствие" завершают и будут передавать дело в суд", – написал Стерненко.

Он предположил, что рассматривать его дело будет именно суд Одессы, где произошли события, о которых велось соответствующее расследование. Хотя, заявил активист, "за это время не было проведено никаких следственных действий".

По его словам, такая спешка в завершении дела объясняется тем, что правоохранительные органы просто намерены "как можно быстрее осудить его за то, что он не умер".

Документ от СБУ (Facebook Сергея Стерненко)

"Ну что же, эту войну они проиграют. А каждый причастный к этому фарсу будет нести ответственность", – заявил Стерненко, анонсировав заседание в апелляционном суде Киева, во время которого адвокаты будут обжаловать решение относительно домашнего ареста активиста.

Скриншот сообщения (Facebook Сергея Стерненко)

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