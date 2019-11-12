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12 ноября • обновлено в 12:00
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"Подыскивай дачу в Самаре": СБУ завела дела против Соловьева

1.1т
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Служба безопасности Украины открыла два уголовных производства против топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева.

Заявление против украинофоба подал народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, о чем он сам рассказал на личной странице в Facebook.

СБУ завела дела против Соловьева

СБУ завела дела против Соловьева

Facebook Алексея Гончаренко

"Хорошие новости! Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых совершается следственными отделами 2 управления с дислокацией в Мариуполе и 3 управления в Северодонецке. Это уже большой шаг вперед. Рано или поздно этот грязный рупор Кремля ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, которые он едва не каждый день озвучивает в эфире российского ТВ и в интервью интернет-СМИ", – написал парламентарий.

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"Украины не было!" Соловьев устроил наглый демарш в прямом эфире

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

Он также отметил, что у Украины есть шанс создать Соловьеву серьезные проблемы в Италии, где он имеет вид на жительство и владеет роскошной недвижимостью.

"Мое мнение неизменно – хоть следствие будет в Украине, а Володя сюда точно не сунет свой нос, при этом наши службы смогут подать запрос в Италию. Тогда романтика с дачей на озере Комо могут лишить там вида на жительство и внести в санкционные списки. Мой совет "соловьиному помету" следить за словами, а лучше уже сейчас подыскивать дачу где-нибудь в Самаре!" – потроллил нардеп скандального украинофоба.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соловьев заявил, что якобы любит Украину, но ненавидит ее жителей, которых называет "б*ндеровцами". Он также сказал, что не отделяет народ Украины от народа России.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир Соловьев Алексей Гончаренко
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Партия "Европейская солидарность"
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Александрович Валера
Александрович Валера
Кто обидел Гончаренко ?
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