СБУ захватила российский танкер: Кремль взорвался угрозами

В России гневно отреагировали на задержание российского танкера NEYMA Службой безопасности Украины, который блокировал украинские военные корабли, захваченные РФ в Керченском проливе.
Так, первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что действия Украины незаконные и они значительно ухудшают перспективу налаживания двухсторонних отношений (чтобы посмотреть видео задержания, доскролльте новость до конца).
"Сейчас морской трибунал ООН может вполне разбирать, потому что это как раз его компетенция — захваты чужих судов. Вот и пусть разбираются", – огрызнулся он, видимо, забыв о решении трибунала с требованием к России отпустить пленных украинских моряков.
Владимир Джабаров
ruspekh.ru
По словам Джабарова, налицо якобы "пиратский захват" и провокация. "Это нельзя отождествлять с событиями в Керченском проливе. Там было нарушение госграницы России украинскими кораблями, а здесь, извините, наш корабль был в порту. Его взяли, задержали и захватили", – высказался он в комментарии "Интерфаксу".
Депутат Госдумы Константин Затулин также назвал действия Украины пиратством. "Если в самом деле, базируясь на сообщении Службы безопасности Украины, речь идет о захвате нашего танкера в отместку за то, что он принимал какое-то участие или просто находился в Керченском проливе в тот момент, когда была предпринята попытка прорыва через Керченский пролив в Азовское море без своевременного уведомления российской стороны, разрешения, всего остального, то в этом случае это пиратские действия, которые неминуемо приведут к обострению российско-украинских отношений", – сказал он в комментарии "РИА Новости".
Кремль ответил на захват танкера СБУ
Отреагировали на инцидент и в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве заявили, что "Украина должна подумать о последствиях для ситуации в Азовском море, к которым может привести задержание российского танкера".
По словам источника в МИД, Россия ждет пояснений и может гарантировать, что "если Киев задержал российский танкер для "набора материала" по обмену заключенными, то этот шаг не поможет".
"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", – добавили в МИД.
Задержание моряков
Facebook Анатолия Матиоса
Задержание танкера
Facebook Анатолия Матиоса
Задержание моряков
Facebook Анатолия Матиоса
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь назвал задержание танкера Украиной неправомерным действием.
"Украина на собственную провокацию (захват кораблей ВМС Россией – Ред.) отвечает актом государственного пиратства. Неправомерное и незаконное давление на следствие (по делу украинских моряков – Ред.)", – написал он в Twitter.
Украина на собственную провокацию отвечает актом государственного пиратства. Неправомерное и незаконное давление на следствие. https://t.co/4XpPqCTtLF— Леонид Слуцкий (@l_slutsky) July 25, 2019
При этом, в панике источники предоставили разную информацию об экипаже судна. Так, собеседник издания "Интефакс" заявил, что на борту NEYMA находятся 15 граждан РФ. Главный военный прокурор России Валерий Петров сказал, что на судне было семь россиян.
В Российском профессиональном союзе моряков сообщили, что на борту судна – 10 граждан России, предположительно из южных регионов.
Представитель компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг" же заявил, что все моряки в безопасности и уже направляются обратно в Россию.
Напомним, в четверг, 25 июля, СБУ совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA, который сменив название на NIKA SPIRIT, зашел в порт украинского Измаила.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Сейчас они находятся в московской тюрьме: их судят за "незаконное пересечение государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля.
Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается освобождать моряков, и его позиция останется неизменной до решения суда в России.
Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил моряков под стражей. В начале июля следствие предъявило им окончательные обвинения.
Министр иностранных дел Павел Климкин выразил уверенность, что Россия освободит украинцев "в ближайшее время", просто Владимир Путин попытается получить за это как можно больше политических преференций.
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