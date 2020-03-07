СБУ в Полтавской области задержала украинца, который пытался вывезти в Россию коллекцию предметов старины 19 века через пункт пропуска в Сумской области.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал блогер Павел Верещагин. По его словам, это были две иконы святой Богородицы и Господа Вседержителя, обрядовый металлический крест и церковная Библия на старославянском языке.

Коллекция предметов старины 19 века

"Недавно отличились сотрудники подразделения по борьбе с коррупцией в таможенных органах и контрабандой отдела К СБУ Полтавской области, ликвидировав очередной канал контрабанды культурных ценностей. На пункте пропуска с Россией "Юнаковка" Сумской области в украинца изъяли коллекцию предметов старины 19 века из двух икон святой Богородицы и Господа Вседержителя, обрядового металлического креста и церковной Библии на старославянском языке", – сообщил он.

На сегодняшний день проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по классификации ч.1 ст.14, ч.1 ст.201 УК Украины. Изъятые предметы направлены для проведения экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники 4 управления ГУ БКОЗ СБУ, которое специализируется на борьбе с коррупцией в таможенных органах и контрабандой, конфисковали 800 коробок табачных изделий марок "Pull" и "Marshall".

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