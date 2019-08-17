СБУ задержала сбежавшего наркобарона Telegrass

Основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass Амос Дов Сильвер был задержан Службой безопасности Украины в ночь на 17 августа.

Как написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, его нашли в Умани. Бепрецедентные по масштабам поиски СБУ проводила при участии ряда других правоохранительных и специальных органов.

"Визит Нетаньяху пройдет по плану. Вот это да. Сегодня ночью не спали многие руководители в Службе. Ну что ж, спасли ситуацию, молодцы. Теперь надо побыстрей узнать результаты расследования внутренней безопасности всех обстоятельств побега Сильвера", – отметил Бутусов.

Комментарий по поводу задержания Сильвера появился и на официальной странице СБУ в Facebook.

"В результате принятых неотложных оперативных мероприятий СБУ задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей нашей страны. В ближайшее время он будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством", – говорится в сообщении.

Амос Дов Сильвер InfoResist

В свою очередь ZN.UA пишет, что источник в СБУ рассказал детали побега наркобарона. Перед прохождением пограничных и таможенных процедур сотрудники ведомства выдали Сильверу на руки паспорт гражданина США, не надели на него наручники после прохождения рамки металлодетектора и не пристегнули экстрадируемого к себе.

В придачу ко всему по непонятной причине служба безопасности аэропорта решила досмотреть ручную кладь сотрудников СБУ, которые должны были доставить наркодельца в Израиль. Во время досмотра спортивных сумок они повернулись спиной к Сильверу, и тот, обойдя рамку в обратном направлении, сбежал от конвоя.

Примечательно, что наркобарона сопровождали не сотрудники группы "Альфа" СБУ, что было бы логично в рамках процедуры экстрадиции, а оперативники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (управление К).

В свое время известного наркоторговца, за которым израильские правоохранители охотились более 10 лет, задерживали подчиненные генерал-лейтенанта Василия Писного. В настоящий момент, как известно, руководителем управления К является Иван Баканов, который руководит всей СБУ в статусе исполняющего обязанности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа Амос Дов Сильвер сбежал в аэропорту Борисполь от полиции. Туда его привезли, чтобы экстрадировать в Израиль. Побег преступник якобы совершил в зале дьюти-фри после снятие электронного браслета. Однако в ГПСУ эту информацию опровергли.

Перед этим основатель Telegrass задержанный в Киеве весной 2019 года, вышел из СИЗО. Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец пояснила, что 10 июля Киевский апелляционный суд отпустил подозреваемого под домашний арест.

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