СБУ задержала при получении $100 тысяч возможного автора "пленок Ермака"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали при получении неправомерного денежного вознаграждения Дмитрия Штанько, который якобы причастен к записи разговора с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком.

Это произошло 14 июля, сумма составила $100 тысяч. Об этом со ссылкой на источники в СБУ сообщает "Страна".

Отмечается, что силовики с главного управления "К" СБУ пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, которую подозревают в совершении мошеннических действий по ч. 4 ст. 190 УК.

СБУ задержала вероятного автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько

В рамках этой спецоперации и был задержан Штанько вместе с сообщником "после получения денежного вознаграждения в сумме 100 000 долларов за содействие в решении вопроса с правоохранительными органами по возврату изъятого имущества".

Штанько задержали при получении $100 тысяч

Издание напоминает, что Дмитрий Штанько в прошлом был подполковником полиции, в 2013 году в родном Харькове его привлекли к уголовной ответственности по делу о мошенничестве с платежными карточками.

Сообщник Штанько

"Но от уголовной ответственности был освобожден. А после он начал фигурировать в различных делах СБУ как "свидетель" и "заявитель", – говорится в сообщении.

Задержание Штанько

Как сообщал OBOZREVATEL, участники скандала с братом главы Офиса президента Сергей Шумский и Дмитрий Штанько заявили, что поссорились с Денисом Ермаком из-за того, что он не заплатил им деньги, которые брал за содействие в назначении на госдолжности.