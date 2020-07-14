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СБУ задержала при получении $100 тысяч возможного автора "пленок Ермака"

Марина Лисничук
Расследования
6,3 т.
СБУ задержала Штанько

Вероятного автора "пленок Ермака" задержала СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали при получении неправомерного денежного вознаграждения Дмитрия Штанько, который якобы причастен к записи разговора с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком.

Это произошло 14 июля, сумма составила $100 тысяч. Об этом со ссылкой на источники в СБУ сообщает "Страна".

Отмечается, что силовики с главного управления "К" СБУ пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, которую подозревают в совершении мошеннических действий по ч. 4 ст. 190 УК.

СБУ задержала вероятного автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько

СБУ задержала вероятного автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько

В рамках этой спецоперации и был задержан Штанько вместе с сообщником "после получения денежного вознаграждения в сумме 100 000 долларов за содействие в решении вопроса с правоохранительными органами по возврату изъятого имущества".

Штанько задержали при получении $100 тысяч

Штанько задержали при получении $100 тысяч

Издание напоминает, что Дмитрий Штанько в прошлом был подполковником полиции, в 2013 году в родном Харькове его привлекли к уголовной ответственности по делу о мошенничестве с платежными карточками.

Сообщник Штанько

Сообщник Штанько

"Но от уголовной ответственности был освобожден. А после он начал фигурировать в различных делах СБУ как "свидетель" и "заявитель", – говорится в сообщении.

Задержание Штанько

Задержание Штанько

Как сообщал OBOZREVATEL, участники скандала с братом главы Офиса президента Сергей Шумский и Дмитрий Штанько заявили, что поссорились с Денисом Ермаком из-за того, что он не заплатил им деньги, которые брал за содействие в назначении на госдолжности.

УкраинаБорьба с коррупцией в УкраинеПленки ЕрмакаСлужба безопасности Украины
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