СБУ задержала подозреваемого в убийстве Гандзюк Мангера

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали подозреваемого в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Задержание произошло примерно в 07:00 16 июня на выполнение соответствующего постановления следственного судьи Печерского райсуда города Киева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.

Отмечается, что правоохранители доставляют Мангера на заседание суда, где будет рассматриваться ходатайство прокурора ОГП об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В пресс-службе Офиса генпрокурора напомнили, что решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения подозреваемому в заказе и организации нападения на херсонскую активистку было принято прокурором из-за попыток незаконного влияния Мангера на свидетелей. В частности, путем угроз им и членам их семей.

"Сейчас действующая мера пресечения в виде залога в отношении председателя Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений", – говорится в сообщении.

Сриншот Telegram канал Офиса генпрокурора

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