СБУ задержала подозреваемого в убийстве Гандзюк Мангера
Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера
Председателя Херсонского областного совета доставляют в суд, где будет рассматриваться ходатайство об избрании ему меры пресечения
По данным Офиса генпрокурора, его намерены отправить под стражу без возможности внесения залога
Соответствующее решение прокуроры приняли из-за попыток незаконного влияния Мангера на свидетелей по делу об убийстве Гандзюк
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали подозреваемого в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.
Задержание произошло примерно в 07:00 16 июня на выполнение соответствующего постановления следственного судьи Печерского райсуда города Киева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.
Отмечается, что правоохранители доставляют Мангера на заседание суда, где будет рассматриваться ходатайство прокурора ОГП об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
В пресс-службе Офиса генпрокурора напомнили, что решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения подозреваемому в заказе и организации нападения на херсонскую активистку было принято прокурором из-за попыток незаконного влияния Мангера на свидетелей. В частности, путем угроз им и членам их семей.
"Сейчас действующая мера пресечения в виде залога в отношении председателя Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений", – говорится в сообщении.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк продолжили до 29 июля в связи с выяснением ранее неизвестных обстоятельств.
Активисты заметили автомобиль главы Херсонского облсовета Владислава Мангера у Херсонского областного кардиологического диспансера. Они считают, что так фигурант скрывается от принудительного привода в суд.
Позже Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе нападения на Екатерину Гандзюк, в кардиологическом диспансере зачитали постановление суда о приводе на заседание.