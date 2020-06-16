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СБУ задержала подозреваемого в убийстве Гандзюк Мангера

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
3,2 т.

  • Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера

  • Председателя Херсонского областного совета доставляют в суд, где будет рассматриваться ходатайство об избрании ему меры пресечения

  • По данным Офиса генпрокурора, его намерены отправить под стражу без возможности внесения залога

  • Соответствующее решение прокуроры приняли из-за попыток незаконного влияния Мангера на свидетелей по делу об убийстве Гандзюк

СБУ задержала подозреваемого в убийстве Гандзюк Мангера

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали подозреваемого в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Задержание произошло примерно в 07:00 16 июня на выполнение соответствующего постановления следственного судьи Печерского райсуда города Киева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.

Отмечается, что правоохранители доставляют Мангера на заседание суда, где будет рассматриваться ходатайство прокурора ОГП об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В пресс-службе Офиса генпрокурора напомнили, что решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения подозреваемому в заказе и организации нападения на херсонскую активистку было принято прокурором из-за попыток незаконного влияния Мангера на свидетелей. В частности, путем угроз им и членам их семей.

"Сейчас действующая мера пресечения в виде залога в отношении председателя Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений", – говорится в сообщении.

Сриншот

Сриншот

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