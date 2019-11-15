СБУ задержала под Киевом лидера ИГИЛ

В Киевской области задержали одного из ключевых руководителей террористической организации ИГИЛ. Совместную спецоперацию провели Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел Грузии, а также Центральное разведывательное управление США.

Как сообщается на сайте СБУ, с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики.

В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ – заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани". В 2016 году, после ликвидации последнего, "Аль Бара Шишани" выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.

Абу Умар аш-Шишани Сайт СБУ

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Летом 2018 года террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории нашей страны. По имеющейся информации, находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ, так называемых "Амниятов".

Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал. Проведенная портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером ИГИЛ.

Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в конце октября военнослужащие США в Сирии провели спецоперацию, в результате которой лидер террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован.

В Пентагоне (США) заявили, что результаты ДНК-анализа с абсолютной точностью подтвердили личность ликвидированного главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

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