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15 ноября • обновлено в 17:40
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СБУ задержала под Киевом лидера ИГИЛ

18.7т
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В Киевской области задержали одного из ключевых руководителей террористической организации ИГИЛ. Совместную спецоперацию провели Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел Грузии, а также Центральное разведывательное управление США.

Как сообщается на сайте СБУ, с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики.

В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ – заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани". В 2016 году, после ликвидации последнего, "Аль Бара Шишани" выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.

Абу Умар аш-Шишани

Абу Умар аш-Шишани

Сайт СБУ

Новости
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Летом 2018 года террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории нашей страны. По имеющейся информации, находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ, так называемых "Амниятов".

Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал. Проведенная портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером ИГИЛ.

Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Криминал
Место
Украина Киев
Теги
ИГИЛ Служба безопасности Украины
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Вак Сергей
Вак Сергей
там этих лидеров как собак нерезанных
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Solomennyk Tetyana
Solomennyk Tetyana
Игорю Валерьевичу намек понятен?
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ttt ta
ttt ta
Разбежались тараканы, ищут темные углы. Ну куда еще, как не в неньку.
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