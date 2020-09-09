СБУ поймала харьковчанина, помогавшего россиянам с украинским безвизом. Видео
На Харьковщине контрразведка Службы безопасности Украины задержала организатора нелегальной легализации россиян в нашей стране.
Харьковчанина, в частности, уличили в "помощи" выходцу из одной из республик Северного Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По материалам следствия, в одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности житель Харькова пообещал гражданину России безосновательно получить украинское гражданство.
Мужчина гарантировал своему клиенту за $5000 изготовление комплекта поддельных документов, которые должны стать основанием для Госмиграционной службы оформить легальные национальный и зарубежный биометрические паспорта гражданина Украины.
"Сотрудники спецслужбы задержали организатора в пригороде Харькова после получения заказчиком биометрического паспорта гражданина Украины для выезда за границу в отделе Государственной миграционной службы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 УК, продолжаются неотложные следственные действия. Организатор преступной схемы задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
В СБУ добавили, что меры по прекращению преступной деятельности проводились во взаимодействии с ГУ Государственной миграционной службы на Харьковщине под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
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