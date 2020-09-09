СБУ задержала организатора нелегальной легализации россиян в Украине. Видео

На Харьковщине контрразведка Службы безопасности Украины задержала организатора нелегальной легализации россиян в нашей стране.

Харьковчанина, в частности, уличили в "помощи" выходцу из одной из республик Северного Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По материалам следствия, в одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности житель Харькова пообещал гражданину России безосновательно получить украинское гражданство.

Мужчина гарантировал своему клиенту за $5000 изготовление комплекта поддельных документов, которые должны стать основанием для Госмиграционной службы оформить легальные национальный и зарубежный биометрические паспорта гражданина Украины.

СБУ задержала организатора нелегальной легализации россиян в Украине. ssu.gov.ua

"Сотрудники спецслужбы задержали организатора в пригороде Харькова после получения заказчиком биометрического паспорта гражданина Украины для выезда за границу в отделе Государственной миграционной службы", – говорится в сообщении.

Задержание произошло на Харьковщине. ssu.gov.ua

Отмечается, что в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 УК, продолжаются неотложные следственные действия. Организатор преступной схемы задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Харьковчанина уличили в "помощи" выходцу из одной из республик Северного Кавказа. ssu.gov.ua

В СБУ добавили, что меры по прекращению преступной деятельности проводились во взаимодействии с ГУ Государственной миграционной службы на Харьковщине под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра, который выводил в тень миллионы гривен госпредприятий.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!