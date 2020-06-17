СБУ задержала одессита, который хотел создать новую "народную республику"

В Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который призывал к созданию "Одесской народной республики".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, одессит наладил связи с пророссийскими сепаратистами из ОРДЛО и выполнял их задания, размещая в соцсетях различные материалы подрывного характера.

"Он призвал жителей области поддержать псевдогосударственные образования "Л/ДНР" и выход региона из состава Украины, подстрекал к созданию так называемой "Одесской народной республики", – сообщили в ведомстве.

Правоохранители провели обыски по месту его регистрации и нашли файлы, которые подтверждают его антигосударственную деятельность.

Задержание пророссийского одессита СБУ Пресс-центр СБУ

Задержание пророссийского одессита СБУ Пресс-центр СБУ

Задержание пророссийского одессита СБУ Пресс-центр СБУ

Задержание пророссийского одессита СБУ Пресс-центр СБУ

Сейчас следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе накрыли конвертцентр, отмывающий деньги для пророссийских террористов.