СБУ задержала одессита, который хотел создать новую "народную республику"

Антон Малиновский Расследования 19:25, 17.06.2020

В Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который призывал к созданию "Одесской народной республики".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, одессит наладил связи с пророссийскими сепаратистами из ОРДЛО и выполнял их задания, размещая в соцсетях различные материалы подрывного характера.

"Он призвал жителей области поддержать псевдогосударственные образования "Л/ДНР" и выход региона из состава Украины, подстрекал к созданию так называемой "Одесской народной республики", – сообщили в ведомстве.

Правоохранители провели обыски по месту его регистрации и нашли файлы, которые подтверждают его антигосударственную деятельность.

Задержание пророссийского одессита СБУ
Пресс-центр СБУ
Задержание пророссийского одессита СБУ
Пресс-центр СБУ
Задержание пророссийского одессита СБУ
Пресс-центр СБУ
Задержание пророссийского одессита СБУ
Пресс-центр СБУ

Сейчас следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе накрыли конвертцентр, отмывающий деньги для пророссийских террористов.

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