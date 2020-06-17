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СБУ задержала одессита, который хотел создать новую "народную республику"

Антон Малиновский
Антон Малиновский
Расследования
1,5 т.
СБУ задержала пророссийского одессита

СБУ задержала пророссийского одессита

В Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который призывал к созданию "Одесской народной республики".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, одессит наладил связи с пророссийскими сепаратистами из ОРДЛО и выполнял их задания, размещая в соцсетях различные материалы подрывного характера.

"Он призвал жителей области поддержать псевдогосударственные образования "Л/ДНР" и выход региона из состава Украины, подстрекал к созданию так называемой "Одесской народной республики", – сообщили в ведомстве.

Правоохранители провели обыски по месту его регистрации и нашли файлы, которые подтверждают его антигосударственную деятельность.

Задержание пророссийского одессита СБУ

Задержание пророссийского одессита СБУ

Задержание пророссийского одессита СБУ

Задержание пророссийского одессита СБУ

Задержание пророссийского одессита СБУ

Задержание пророссийского одессита СБУ

Задержание пророссийского одессита СБУ

Задержание пророссийского одессита СБУ

Сейчас следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе накрыли конвертцентр, отмывающий деньги для пророссийских террористов.

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  1. /Расследования