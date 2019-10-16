Обстреливал аэропорт и гражданских: СБУ поймала террориста опасного подразделения "ЛНР"

Служба безопасности Украины задержала на линии разграничения на Донбассе бывшего террориста "батальона "Заря" из "ЛНР", который хотел вернуться в оккупированный Донецк.

Об этом сообщает в среду, 16 октября, пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость).

Отмечается, что в ходе проверки оперативники спецслужбы установили, что уроженец Харькова принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных.

СБУ поймала террориста опасного подразделения "ЛНР"

Следователи СБУ, в частности, выяснили, что предатель Украины вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Заря" в августе 2014 года. Он прошел специальную боевую подготовку и впоследствии принимал участие в боях на луганском направлении.

Мужчина также в составе артиллерийского расчета террористов обстреливал Луганский аэропорт и гражданские объекты.

Боевику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, которая за участие в деятельности террористической организации предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На Донбассе поймали террориста "ЛНР" Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины задержала террориста "Л/ДНР", который приехал в Донецкую область для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся