Сотрудники 4 управления ГУ БКОЗ СБУ, которое специализируется на борьбе с коррупцией в таможенных органах и контрабандой, конфисковали 800 коробок табачных изделий марок "Pull" и "Marshall".

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал блогер Павел Верещагин. По его словам, лица, которые занимались контрабандой, причастны к созданию и функционированию устойчивого канала незаконного перемещения через таможенную границу Украины табачных изделий.

"Сотрудниками спецподразделения было установлено, что пятого марта грузовой автомобиль "MERSEDES BENZ" с д.р.н. АС4185СМ под управлением гражданина Украины Сличко И.В. осуществлял очередное транспортировку незаконно произведенных табачных изделий в складских помещениях, расположенных в поселке Заречье Владимир-Волынского района Волынской области. Его задержали на следующий день, 6 марта. Было обнаружено табачные изделия марок "Pull" и "Marshall" общим количеством 800 коробов", – сообщил он.

Контрабанда сигарет

Контрабанда сигарет

Контрабанда сигарет

По словам Верещагина, полученная сотрудниками 4 Управления ГУ БКОЗ СБУ информация свидетельствует, что это предприятие, которое осуществляет внутренние и международные грузовые и пассажирские перевозки, использовалось в качестве "прикрытия" для систематического перемещения табачных изделий с сокрытием от таможенного и пограничного контроля за пределы Украины.

Осуществляется комплекс мероприятий в рамках уголовного производства начатого по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины задержала возле государственной границы в Луганской области местного контрабандиста, который пытался вывезти в Россию комплектующие к военному вертолету Ми-24.

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