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11 февраля • обновлено в 20:04
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Вез запчасти к ударному вертолету: на границе с Россией СБУ задержала контрабандиста. Фото операции

1.7т
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Контрразведка Службы безопасности Украины задержала возле государственной границы в Луганской области местного контрабандиста, который пытался вывезти в Россию комплектующие к военному вертолету Ми-24.

Спецоперацию провели во вторник, 11 февраля. Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, оперативники спецслужбы вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка остановили автомобиль жителя Белокуракинского района. При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24.

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СБУ задержала контрабандиста с частью вертолета на границе с РФ

СБУ задержала контрабандиста с частью вертолета на границе с РФ

Госпогранслужба

Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник.

В СБУ сообщили, что решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

СБУ задержала контрабандиста с частью вертолета на границе с РФ

СБУ задержала контрабандиста с частью вертолета на границе с РФ

Госпогранслужба

СБУ задержала контрабандиста с частью вертолета на границе с РФ

СБУ задержала контрабандиста с частью вертолета на границе с РФ

Госпогранслужба

СБУ задержала контрабандиста с частью вертолета на границе с РФ

СБУ задержала контрабандиста с частью вертолета на границе с РФ

Пресс-служба СБУ

СБУ задержала контрабандиста с частью вертолета на границе с РФ

СБУ задержала контрабандиста с частью вертолета на границе с РФ

Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду в РФ комплектующих к военно-транспортным самолетам АН-72 и АН-74.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
контрабанда
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины контрабанда
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Комментарии
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Это чтож - запчасть спер с вертолета ВСУ ? А оккупант - от такой- из всякой дряни у него АКС получается ! СУГС.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
У китайцабрат покупайте! В Украине нет таких запчастей, ита фсё фаташоп и русафобия!
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
до вторчемета собрался,хлопнули.
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