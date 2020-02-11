Вез запчасти к ударному вертолету: на границе с Россией СБУ задержала контрабандиста. Фото операции

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала возле государственной границы в Луганской области местного контрабандиста, который пытался вывезти в Россию комплектующие к военному вертолету Ми-24.

Спецоперацию провели во вторник, 11 февраля. Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, оперативники спецслужбы вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка остановили автомобиль жителя Белокуракинского района. При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24.

СБУ задержала контрабандиста с частью вертолета на границе с РФ Госпогранслужба

Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник.

В СБУ сообщили, что решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

СБУ задержала контрабандиста с частью вертолета на границе с РФ Госпогранслужба

СБУ задержала контрабандиста с частью вертолета на границе с РФ Госпогранслужба

СБУ задержала контрабандиста с частью вертолета на границе с РФ Пресс-служба СБУ

СБУ задержала контрабандиста с частью вертолета на границе с РФ Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду в РФ комплектующих к военно-транспортным самолетам АН-72 и АН-74.

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