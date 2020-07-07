СБУ задержала ГРУшника, причастного к катастрофе MH17 на Донбассе

СБУ задержала в Киеве внештатного сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России, гражданина Андрея К.

Как сказано на сайте ведомства, в течение 2014-2020 годов он был задействован в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР" и других подразделений террористической группировки.

"В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров К., раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР", – написано в сообщении.

Фигуранты записей в этих разговорах упоминали директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаку и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, главарей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других.

"Также важная часть обнародованных записей – разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной "Крот"), объявленных в международный розыск по делу рейса MH17, сбитого в июле 2014 года", – подчеркнули в СБУ.

На сайте Офиса генпрокурора отметили, что представители "Разведывательного управления ДНР" имеют непосредственное отношение к сбитию пассажирского самолета рейса MH17.

"Задержанному гражданину Украины инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации). В ближайшее время ему будет вручено уведомление о подозрении", – добавили в СБУ.

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