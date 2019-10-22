СБУ задержала экс-заместителя министра экономики

В вторник, 22 октября в в аэропорту "Борисполь" Служба безопасности Украины задержала экс-заместителя министра экономики, который подозревается в государственной измене.

Как передает пресс-служба СБУ, бывший чиновник подозревается в нанесении масштабного ущерба обороноспособности нашего государства.

Источники OBOZREVATEL сообщают, что вероятным задержанным, является Юрий Бровченко, который работал в Минэкономики с 2016 года, до этого – в "Укроборонпроме".

"Оперативники и следователи СБУ установили, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании. Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов США", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что после действий чиновника более 8,2 млн долларов аванса перевели на счета фиктивных оффшорных предприятий. Участники схемы присвоили эти деньги. Компания, с которой был заключен договор, не поставляла товар.

Задержание экс-чиновника СБУ

Подчеркивается, что такие такие действия поставили под угрозу обеспечение украинских военных боеприпасами во время противодействия российской агрессии.

Юрий Бровченко Википедия

Ранее 17 октября в Киеве задержали руководителя госпредприятия "Безпека" и представителя иностранной компании. Украинцу также вменяют государственную измену, иностранцу - подстрекательство госизмене.

Директором ГП "Украинский центр "Безпека" является Владислав Глазунов. Ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен.

СБУ провела задержание СБУ

СБУ провела задержание СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ задержали чиновника Черниговской таможни, который входил в организованную группу, занимающуюся нелегальным ввозом сельхозпродукции.

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