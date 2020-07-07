СБУ задержала диверсанта, готовившего подрыв резервуаров с аммиаком на Луганщине. Фото
На Луганщине диверсант планировал подорвать резервуары с аммиаком.
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Луганской области провела 7 июля спецоперацию, во время которой был задержан диверсант оккупационной администрации РФ.
Он планировал подорвать два резервуара с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", сообщается на сайте Офиса генерального прокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).
На Луганщине диверсант планировал подорвать резервуары с аммиаком Офис герпрокурора
Задержанным оказался гражданин Украины, который служил в так называемой "народной милиции ЛНР".
По данным следствия, с 2018 года его завербовали сотрудники ФСБ РФ и поставили задачу – совершить диверсию на территории Луганской области. Подозреваемый пересек линию разграничения и прибыл в Северодонецк. В городе он взял заготовленные заранее две единицы РПГ-22, с помощью которых планировал подорвать два резервуара с аммиаком.
"Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области. На момент покушения на совершение диверсии в емкостях хранилось 3500 т аммиака", – сказано в сообщении.
Сейчас проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства попытки совершить преступления.
На Луганщине диверсант планировал подорвать резервуары с аммиаком Офис герпрокурора
Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в зоне ООС украинские разведчики взяли в плен раненого диверсанта "ДНР", которого бросили свои.