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СБУ заблокировала масштабную контрабанду сильнодействующих веществ из Восточной Азии

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
1,0 т.
СБУ пресекла деятельность группировки, которая занималась контрабандой сильнодействующих веществ

СБУ пресекла деятельность группировки, которая занималась контрабандой сильнодействующих веществ . Коллаж

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, которая занималась контрабандой сильнодействующих веществ для изготовления и сбыта анаболиков.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По предварительной версии следствия, в группировку входили граждане Украины и их зарубежные сообщники.

Злоумышленники заказывали в Восточной Азии смеси с содержанием метандиенона и нандролона, которые используют для синтеза анаболических стероидов.

Чтобы избежать разоблачения, "товар" доставляли авиационным сообщением через международные почтовые сервисы под видом косметики, бытовой химии и продуктов питания.

По прибытии в международный аэропорт "Борисполь" груз транспортировали на склады и в подпольную лабораторию в Броварах Киевской области. Синтезированные анаболические стероиды контрабандисты сбывали как продукцию известных марок на территории Украины и поставляли заказчикам из стран Западной Европы.

“Следователи спецслужбы при участии оперативников и прокуроров провели 10 обысков по местам жительства, в офисах фигурантов дела, по адресам складов и подпольного производства в Броварах, Мариуполе, Кривом Роге, Одессе и Черноморске”, – сказано в сообщении.

Правоохранители обнаружили почти 2 тонны готовой продукции, упаковки для фасовки товара и этикетки. Также изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, специальное оборудование для производства незаконной продукции, черновые записи, документацию, более $70 000.

“Следователи СБУ продолжают досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины”, - сообщили в СБУ.

Анаболические стероиды являются лекарственными средствами, имитирующими деятельность тестостерона в организме. Анаболические стероиды помогают увеличить мышечную массу, а также развить и усилить мужские половые признаки.

Их используют как в медицине, так и в спорте.

В группировку входили граждане Украины и их зарубежные сообщники

В группировку входили граждане Украины и их зарубежные сообщники (Пресс-служба СБУ)

"Товар" доставляли авиационным сообщением через международные почтовые сервисы

"Товар" доставляли авиационным сообщением через международные почтовые сервисы (Пресс-служба СБУ)

Продукция попадала в Украину под видом косметики, бытовой химии и продуктов питания

Продукция попадала в Украину под видом косметики, бытовой химии и продуктов питания (Пресс-служба СБУ)

Анаболические стероиды контрабандисты сбывали как продукцию известных марок

Анаболические стероиды контрабандисты сбывали как продукцию известных марок (Пресс-служба СБУ)

Правоохранители обнаружили почти 2 тонны готовой продукции

Правоохранители обнаружили почти 2 тонны готовой продукции (Пресс-служба СБУ)

Следователи провели 10 обысков по местам жительства и в офисах фигурантов дела

Следователи провели 10 обысков по местам жительства и в офисах фигурантов дела (Пресс-служба СБУ)

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду сигарет на десятки миллионов гривен, которые нелегально перевозили из одной из соседних стран. Злоумышленники реализовывали контрабандные сигареты известных иностранных брендов в различные регионы страны на более чем 15 млн грн в месяц.

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