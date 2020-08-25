СБУ заблокировала масштабную контрабанду сильнодействующих веществ из Восточной Азии

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, которая занималась контрабандой сильнодействующих веществ для изготовления и сбыта анаболиков.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По предварительной версии следствия, в группировку входили граждане Украины и их зарубежные сообщники.

Злоумышленники заказывали в Восточной Азии смеси с содержанием метандиенона и нандролона, которые используют для синтеза анаболических стероидов.

Чтобы избежать разоблачения, "товар" доставляли авиационным сообщением через международные почтовые сервисы под видом косметики, бытовой химии и продуктов питания.

По прибытии в международный аэропорт "Борисполь" груз транспортировали на склады и в подпольную лабораторию в Броварах Киевской области. Синтезированные анаболические стероиды контрабандисты сбывали как продукцию известных марок на территории Украины и поставляли заказчикам из стран Западной Европы.

“Следователи спецслужбы при участии оперативников и прокуроров провели 10 обысков по местам жительства, в офисах фигурантов дела, по адресам складов и подпольного производства в Броварах, Мариуполе, Кривом Роге, Одессе и Черноморске”, – сказано в сообщении.

Правоохранители обнаружили почти 2 тонны готовой продукции, упаковки для фасовки товара и этикетки. Также изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, специальное оборудование для производства незаконной продукции, черновые записи, документацию, более $70 000.

“Следователи СБУ продолжают досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины”, - сообщили в СБУ.

Анаболические стероиды являются лекарственными средствами, имитирующими деятельность тестостерона в организме. Анаболические стероиды помогают увеличить мышечную массу, а также развить и усилить мужские половые признаки.

Их используют как в медицине, так и в спорте.

В группировку входили граждане Украины и их зарубежные сообщники (Пресс-служба СБУ)

"Товар" доставляли авиационным сообщением через международные почтовые сервисы (Пресс-служба СБУ)

Продукция попадала в Украину под видом косметики, бытовой химии и продуктов питания (Пресс-служба СБУ)

Анаболические стероиды контрабандисты сбывали как продукцию известных марок (Пресс-служба СБУ)

Правоохранители обнаружили почти 2 тонны готовой продукции (Пресс-служба СБУ)

Следователи провели 10 обысков по местам жительства и в офисах фигурантов дела (Пресс-служба СБУ)

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду сигарет на десятки миллионов гривен, которые нелегально перевозили из одной из соседних стран. Злоумышленники реализовывали контрабандные сигареты известных иностранных брендов в различные регионы страны на более чем 15 млн грн в месяц.

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