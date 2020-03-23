Фейки о коронавирусе в Украине распространяли 38 человек, некоторые из них получали задания из России.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такие данные 23 марта обнародовала Служба безопасности Украины на своем сайте, опубликовав видео с одним из задержанных (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

СБУ

Спецслужба отмечает, что некоторые из распространителей нарушили серьезные статьи Уголовного кодекса.

Так, в Днепре СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора, который по заданию россиян публиковал в социальных сетях ложную информацию о распространении COVID-19. Также он призывал к нарушению конституционного строя в Украине.

Соответствующие задания поступали украинцу от "куратора" из РФ.

"Для нагнетания паники в обществе житель Днепра должен был делать фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередей в аптеки, фиксировать работу спецтехники и правоохранителей. В дальнейшем заказчики планировали использовать материалы для подготовки неправдивых новостей", — отметили в СБУ.

Также гражданин распространил видео о том, как в городском транспорте устроили драку из-за того, что у одного из пассажиров якобы были признаки коронавируса.

СБУ начала уголовное производство по статье 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) УК. Решается вопрос об объявлении подозрения фигуранту.

Как сообщал OBOZREVATEL, киберспециалисты СБУ выяснили, что видео, на котором в городском транспорте случилась драка якобы из-за того, что один из пассажиров кашлял и имел признаки коронавируса, является фейковым.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!