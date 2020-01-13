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13 января • обновлено в 17:44
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По указанию Рябошапки: СБУ взялась за расследование по Boeing

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Служба безопасности Украины начала расследование обстоятельств авиакатастрофы самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране, которая произошла 8 января.

Об этом в понедельник, 13 января, сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что поручение спецслужбе дали в Офисе генерального прокурора.

"Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас идет сбор доказательной базы", – добавили в Службе безопасности.

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СБУ взялась за расследование по Boeing

СБУ взялась за расследование по Boeing

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган забила тревогу из-за того, что Офис генпрокурора даже после признания Ирана продолжил расследовать вину погибших членов украинского экипажа.

  • Вскоре ОГП изменил квалификацию дела, оставив 2 статьи УК за умышленное убийство двух и более человек и уничтожение самолета.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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