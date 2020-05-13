СБУ взялась за Одесскую таможню: задержан новый начальник Грибанов

Служба безопасности Украины задержала начальника Одесской таможни, назначенного на эту должность в феврале.

Об этом OBOZREVATEL сообщили источники. Речь идет о Михаиле Грибанове.

Михаил Грибанов

По данным источников, планируется еще несколько задержаний.

В свою очередь в Офисе генпрокурора сообщили о задержании исполняющего обязанности начальника отделения одного из таможенных постов Одесской таможни во время получения взятки в размере 1,3 тысячи долларов.

ГБР

По данным следствия, таможенники систематически требовали взятки и получали их за беспрепятственную растаможку контейнеров.

Задержанному готовится подозрение, также проводится проверка причастности к преступлениям руководства Одесской таможни.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис генпрокурора, а оперативное сопровождение – Главное управление СБУ в Одесской области.

Задержанному грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

ГБР

ГБР

ГБР

facebook.com/igor.mosijcuk

facebook.com/igor.mosijcuk

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Грибанов был назначен главой Одесской таможни в феврале по итогам конкурса.

В Государственной таможенной службе его охарактеризовали кратко: как "человека из бизнеса с опытом работы на таможне". Однако OBOZREVATEL узнал подробности его биографии. Так, Грибанов работал в таможенной системе, в частности, при президенте Януковиче, а весной 2012 года попал в громкий скандал с контрабандой, однако ему удалось выйти сухим из воды.

Спустя несколько недель после назначения Грибанова появилась информация, что через Одесскую таможню начали бесконтрольно провозить контрабандные товары в больших объемах.

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