СБУ ввела спецрежим на границе: в чем дело

На украинско-молдавской границе был усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову в отношении радикально настроенных граждан Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, в настоящее время усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины", – сказано в заявлении.
Отмечается, что это сделано "с целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы".
СБУ ввела спецрежим на границе
"24"
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