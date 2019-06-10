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СБУ ввела спецрежим на границе: в чем дело

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На украинско-молдавской границе был усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову в отношении радикально настроенных граждан Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, в настоящее время усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины", – сказано в заявлении.

Отмечается, что это сделано "с целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы".

СБУ ввела спецрежим на границе

СБУ ввела спецрежим на границе

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