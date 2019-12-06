"СБУ встрепенулась?" В бенефисе "Джокера" на канале Путина увидели угрозу нацбезопасности

Глава правления общественной организации "Детектор медиа" Наталья Лигачева заявила, что выступление пранкера "Джокера" в эфире телеканала NewsOne может угрожать национальной безопасности.

Об этом журналистка написала в Facebook. При этом она высказала надежду на дальнейшую реакцию Национального совет по вопросам телевидения и радиовещания по поводу происходящего.

"Если народные депутаты и журналисты, присутствующие в студии Ньюзвана, не соображают. То СБУ хотя бы уже встрепенулось? В эфире национального канала ведущий в прямом эфире передал якобы заявления якобы некоего Джокера о том, что у того есть оборудование, которое якобы позволяет ему присутствовать во всех секретных чатах всех ветвей власти. Это не имеет отношения к национальной безопасности?", – эмоционально отреагировала журналистка на выступление пранкера.

Лигачева подчеркнула, что испытывает шок из-за того, что "Джокер" выступал "на канале Путина" и об этом в студии "никто не заикнулся". Журналистка высказал уверенность, что в другой стране спецслужбы оперативно отреагировали бы на инцидент подобного рода.

"Ведь якобы Джокер якобы заявил : мол, сегодня в стране эпоха фарса, но скоро она закончится . Я и любой простой гражданин может воспринимать это как прямую угрозу своей в том числе жизни . Ведь кто его знает , что якобы Джокер хочет сделать при этом , имея якобы некое мощное оборудование", – отметила Лигачева.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как пранкер "Джокер" на канале NewsOne рассказал, как получает доступ к чатам известных украинских политиков.

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