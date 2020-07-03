СБУ вскрыла схему продажи поддельных дипломов террористам "ДНР". Фото
Служба безопасности Украины разоблачила деятельности преступной группировки, которая изготавливала для террористов "ДНР" поддельные дипломы и высшем образовании.
Один из ее участников задержан, сообщается на сайте СБУ (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).
По данным следствия, организаторами схемы выступила группа жителей Харьковского и Киевского регионов.
"Клиентами злоумышленников были участники незаконных вооруженных формирований, которые использовали подделки для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий", – уточнили в спецслужбе.
Заказывали поддельные дипломы через сайты, а оплату производили с помощью электронных переводов. После изготовления заказов их отправляли по почте в оккупированные районы Донецкой области.
По данным СБУ, злоумышленники ежемесячно сбывали около сотни таких дипломов, стоимость каждого составляла в среднем 500 долларов.
Правоохранители задержали одного из участников группы в Харьковской области во время отправления заказа для артиллериста "ДНР".
Также проведены обыски в киевском офисе и по месту жительства фигурантов, во время которых были изъяты доказательства противоправной деятельности.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились документы, согласно которым в России отказались признавать ветераном так называемого "полковника ДНР" Валерия Гратова.