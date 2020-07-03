СБУ вскрыла схему продажи поддельных дипломов террористам "ДНР". Фото

Служба безопасности Украины разоблачила деятельности преступной группировки, которая изготавливала для террористов "ДНР" поддельные дипломы и высшем образовании.

Один из ее участников задержан, сообщается на сайте СБУ (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

Террористы "ДНР" покупали дипломы для получения высоких званий

По данным следствия, организаторами схемы выступила группа жителей Харьковского и Киевского регионов.

"Клиентами злоумышленников были участники незаконных вооруженных формирований, которые использовали подделки для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий", – уточнили в спецслужбе.

Террористы "ДНР" покупали дипломы для получения высоких званий

Заказывали поддельные дипломы через сайты, а оплату производили с помощью электронных переводов. После изготовления заказов их отправляли по почте в оккупированные районы Донецкой области.

По данным СБУ, злоумышленники ежемесячно сбывали около сотни таких дипломов, стоимость каждого составляла в среднем 500 долларов.

Террористы "ДНР" покупали дипломы для получения высоких званий

Правоохранители задержали одного из участников группы в Харьковской области во время отправления заказа для артиллериста "ДНР".

Также проведены обыски в киевском офисе и по месту жительства фигурантов, во время которых были изъяты доказательства противоправной деятельности.

Террористы "ДНР" покупали дипломы для получения высоких званий

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились документы, согласно которым в России отказались признавать ветераном так называемого "полковника ДНР" Валерия Гратова.