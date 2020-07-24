СБУ установила личности террористов, убивших украинских военных во время освобождения Лисичанска

Сотрудники Службы безопасности идентифицировали и объявили в розыск наемников вооруженных сил России, которые 23 июля 2014 года в Лисичанске напали и убили украинских военных во время освобождения города.

Об этом сообщили прес-службе ведомства. В тот день во время вражеской атаки погибли генерал-майор Нацгвардии Украины Александр Радиевский, подполковники Павел Сницар и Василий Спасенов, солдат срочной службы Игорь Коцяр. Ранения получили 10 других военнослужащих.

В ходе проведения следственных мероприятий сотрудники СБУ установили персональные данные боевиков и получили доказательства их причастности к преступлению.

"Задокументировано, что в состав террористической группировки, входили двое граждан РФ – жителей Московской области по прозвищу "Волк" и "Ведун", которые принадлежали к группировке "Сибиряки". В группе также было трое местных боевиков – жители Лисичанска и Счастье", – отметили в СБУ.

Там напомнили, что 22 июля основные силы российско-террористических незаконных вооруженных формирований покинули Лисичанск, но террористическая группа, совместно с другими наиболее радикально настроенными боевиками, осталась в городе. 21 июля 2020 следователи сообщили пяти установленным боевикам о подозрении.

Им инкриминируется создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и другие тяжкие последствия. Они объявлены в розыск. Продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к гибели в тот день украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля 2014 сводный штурмовой отряд украинской армии освободил от российских оккупантов шахтерский город Торецк. Также в этот день был освобожден город Рубежное. Блестящую операцию провели 33 бойца Сил специальных операций ВС Украины и 8 воинов 73-го Морского центра специального назначения.