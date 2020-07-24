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СБУ установила личности террористов, убивших украинских военных во время освобождения Лисичанска

Глеб Иванов
Расследования
2,9 т.
СБУ установила личности террористов, убивших украинских военных во время освобождения Лисичанска

СБУ установила личности террористов, убивших украинских военных во время освобождения Лисичанска.

Сотрудники Службы безопасности идентифицировали и объявили в розыск наемников вооруженных сил России, которые 23 июля 2014 года в Лисичанске напали и убили украинских военных во время освобождения города.

Об этом сообщили прессслужбе ведомства. В тот день во время вражеской атаки погибли генерал-майор Нацгвардии Украины Александр Радиевский, подполковники Павел Сницар и Василий Спасенов, солдат срочной службы Игорь Коцяр. Ранения получили 10 других военнослужащих.

В ходе проведения следственных мероприятий сотрудники СБУ установили персональные данные боевиков и получили доказательства их причастности к преступлению.

"Задокументировано, что в состав террористической группировки, входили двое граждан РФ – жителей Московской области по прозвищу "Волк" и "Ведун", которые принадлежали к группировке "Сибиряки". В группе также было трое местных боевиков – жители Лисичанска и Счастье", – отметили в СБУ.

Там напомнили, что 22 июля основные силы российско-террористических незаконных вооруженных формирований покинули Лисичанск, но террористическая группа, совместно с другими наиболее радикально настроенными боевиками, осталась в городе. 21 июля 2020 следователи сообщили пяти установленным боевикам о подозрении.

Им инкриминируется создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и другие тяжкие последствия. Они объявлены в розыск. Продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к гибели в тот день украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля 2014 сводный штурмовой отряд украинской армии освободил от российских оккупантов шахтерский город Торецк. Также в этот день был освобожден город Рубежное. Блестящую операцию провели 33 бойца Сил специальных операций ВС Украины и 8 воинов 73-го Морского центра специального назначения.

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