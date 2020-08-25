СБУ уличила экс-чиновников в растрате 100 млн на закупке весов для фур

СБУ заявила о раскрытии механизма растраты более 100 миллионов гривен бюджетных средств бывшим руководством Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Как сообщается на сайте Службы безопасности, чиновники организовали махинацию еще в 2018 года через публичные закупки габаритно-весовых комплексов для загрузки фур.

В Мининфраструктуры прошли обыски. СБУ

По версии следствия, служебные лица Укртрансбезопасности в сговоре с представителями коммерческих структур закупили их по значительно завышенной цене. Также комплектация оборудования не позволяла использовать его по назначению.

Профильные эксперты оценили сумму убытков в почти 109 млн грн.

Оперативники провели обыски в Мининфраструктуры и Укртрансбезопасности. СБУ

В рамках расследования правоохранители провели обыски в помещениях Министерства инфраструктуры, Укртрансбезопасности и по адресам проживания фигурантов дела. Во время следственных действий были изъяты документы, которые подтверждают противоправные действия.

Оперативники провели обыски в Мининфраструктуры и Укртрансбезопасности. СБУ

Продолжаются следственные действия и проводятся судебные экспертизы, после которых будет приниматься решение о вручении подозрений фигурантам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Винницкой области были задержаны двое сотрудников управления Укртрансбезопасности, которые систематически требовали взятки с грузовых перевозчиков.

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