СБУ скрывала: Луценко указал на скандальный нюанс в деле Гандзюк

Служба безопасности Украины скрыла материалы допросов, которые могли бы расширить круг заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он отметил, что ГПУ планировала закончить следствие не позднее 9 августа и вручить подозреваемому Владиславу Мангеру материалы для ознакомления. Однако появился новый человек, который предположительно даст новые показания. Они могут расширить число участников заговора.

Екатерина Гандзюк ВВС

На уточнение, когда будут предоставлены свидетельства, Луценко отметил, что обещали один день, но приходится ждать уже неделю. Генпрокурор также добавил, что в этом деле есть и плохая новость.

"Стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть у СБУ, а в деле не находились. Допрос был скрыт. Об этом я получил рапорт. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю приняли решение на встрече, где кроме Мангера, были и другие люди", – рассказал Луценко.

Как писал OBOZREVATEL:

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