СБУ скрывала: Луценко указал на скандальный нюанс в деле Гандзюк

Служба безопасности Украины скрыла материалы допросов, которые могли бы расширить круг заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он отметил, что ГПУ планировала закончить следствие не позднее 9 августа и вручить подозреваемому Владиславу Мангеру материалы для ознакомления. Однако появился новый человек, который предположительно даст новые показания. Они могут расширить число участников заговора.
Екатерина Гандзюк
ВВС
На уточнение, когда будут предоставлены свидетельства, Луценко отметил, что обещали один день, но приходится ждать уже неделю. Генпрокурор также добавил, что в этом деле есть и плохая новость.
"Стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть у СБУ, а в деле не находились. Допрос был скрыт. Об этом я получил рапорт. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю приняли решение на встрече, где кроме Мангера, были и другие люди", – рассказал Луценко.
Как писал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
15 февраля был внесен залог, и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
8 апреля Мангер был экстренно госпитализирован якобы из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо после того, как 5 апреля на него надели электронный браслет, но 12 апреля он уже засветился на работе.
16 июля 2019 года ГПУ остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина, подозреваемых в организации нападения.
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