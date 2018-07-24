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"СБУ разоружает бан*еровцев": Россия разгоняет "разоблачительный" фейк об Украине

3.5тЧитать новость на украинском

Российские пропагандисты сняли очередной фейк об Украине, который массово распространяется на сепаратистских сайтах террористов "Л/ДНР".

В сети появилась постановка о том, как СБУ якобы разоружает "бан*еровцев" – добровольческие подразделения на Донбассе.

"Данное видео - постановка. У "Альфы" уже давно другие знаки различия", - сообщила в комментарии OBOZREVATEL спикер СБУ Елена Гитлянская. Она также предоставила фото, на котором изображено, как именно они выглядят сейчас.

Форма "Альфы" СБУ

Елена Гитлянская

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Как ни странно, подставные украинские силовики в видео разговаривают исключительно на русском языке. И слово, которым они часто обзываются на КремльТВ, звучит у них, как "бенд*ровцы".

Форма "Альфы" СБУ

Елена Гитлянская

"Очередной фейк и "Голливуд" от небратьев россиян. Вроде спецподразделение СБУ разоружает добровольческие подразделения на Донбассе. Там все прекрасно, особенно режиссура. Я бы номинировал на "Оскар", не менее", – пошутил под роликом офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

"Тут московиты сняли очередное кино как "СБУ разоружает бан*еровцев". Сейчас этот фейк активно разгоняют на всех сепарских ресурсах. Давайте поддержим это видео дизлайками и жалобами. Заходим на "ютуб" и жалуемся на этот ролик. Выбираем второй пункт "Жестокие или отталкивающие сцены" дальше - "нападение с применением силы"﻿. Либо жалуемся на "Спам или введение в заблуждение", – призвал украинцев Erich Hartmann.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появился исторический фейк об Украине.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объекты
фейкиСлужба безопасности Украины
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Дяченко Андрей
Дяченко Андрей
Тут настільки смішна постановка,що українські жителі розуміють,що це "кіно":такої лексики ніхто у нас не використовує. А щодо мокшан?-то хай радіють...-Путін пригрозив.і бач...результат. Але і мокша не вся темна...над "кіно" посміються.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Тупость кацапов не знает границ, то мы море выкопали, то кровь всех младенцев выпили, то русскомычащим коровам срать запрещаем, то хлеб у голубей отнимаем... реально мокши е*анутые
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Васильев Александр
Васильев Александр
Разумеется, дизлайк и жалоба.
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Васильев Александр
Васильев Александр
И, да! Для обожателей }{уйло-ТВ: совсем не исключаю, что вам такая низкопробщина нравится. Свою ущербность вы здесь доказываете по нескольку раз на дню.
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