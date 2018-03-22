СБУ разоблачила вандалов, крушивших памятники по заказу России

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Чернигове организованную группировку, которая по заказу российских спецслужб осуществляла преступления, направленные на разжигание межнациональной розни и нанесение ущерба международному имиджу Украины.

Как сообщила пресс-служба СБУ, участники группировки причастны к совершению ряда актов вандализма в отношении объектов польского и еврейского культурно-религиозного наследия на территории Сумской и Волынской областей.

Отмечается, что в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе Мельники Шацкого района Волынской области злоумышленники обрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, погибших в сентябре 1939 года в боях с Красной армией. В ночь с 29 на 30 декабря 2017 года вандалы нанесли антисемитскую надпись на здании иудейской общины "Еврейский дом" в Сумах.

СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли 8 тротиловых шашек, 5 гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинскую символику и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.110, ч.1 ст.111 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Как сообщал "Обозреватель", ранее СБУ разоблачила "дельцов", поставляющих в "ЛНР" авто из Европы.