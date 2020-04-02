СБУ разоблачила топ-чиновника на "сливе" секретных документов Минобороны

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновника одного из министерств на незаконной передаче секретных документов по обороноспособности государства.

Они, в частности, содержали секретную информацию о деятельности Министерства обороны и пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, правоохранители установили, что государственный служащий категории "А" скопировал тайный документ и переслал его по электронной почте пока неустановленным лицам.

СБУ разоблачила чиновника одного из министерств на незаконной передаче секретных документов ssu.gov.ua

"Переданная информация касается комплекса мероприятий Министерства обороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе", – говорится в сообщении СБУ.

СБУ разоблачила чиновника одного из министерств на незаконной передаче секретных документов ssu.gov.ua

Там добавили, что 2 апреля во время проведения следственных действий в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего правоохранители изъяли мобильный телефон и электронный планшет, в которых и был обнаружен переправленный тайный документ, а также другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования".

СБУ разоблачила чиновника одного из министерств на незаконной передаче секретных документов ssu.gov.ua

В то же время подчеркивается, что спецоперация проводилась под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. В настоящее время по данному факту продолжаются неотложные следственные действия.

СБУ разоблачила чиновника одного из министерств на незаконной передаче секретных документов ssu.gov.ua

СБУ разоблачила чиновника одного из министерств на незаконной передаче секретных документов ssu.gov.ua

СБУ разоблачила чиновника одного из министерств на незаконной передаче секретных документов ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила экс-заместителя командующего ВМС ВСУ на передаче секретной информации сотрудникам спецслужб Российской Федерации.

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