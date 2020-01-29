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29 января • обновлено в 23:31
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СБУ разоблачила российскую ботоферму в Киеве: подробности и фото

2.4т
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СБУ заблокировала работу ботофермы в Киеве, которую организовали граждане России и переселенцы с ОРДЛО.

Как сообщила пресс-служба ведомства, у группировки было более 500 активных аккаунтов, через которые они "распространяли в соцсетях недостоверную информацию, провоцировали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты чиновников".

В СБУ отметили, что конечной целью заказчиков ботофермы было снижение доверия украинцев к государственным институтам.

СБУ разоблачила ботоферму РФ в Киеве

СБУ разоблачила ботоферму РФ в Киеве

ssu.gov.ua

СБУ разоблачила ботоферму РФ в Киеве

СБУ разоблачила ботоферму РФ в Киеве

ssu.gov.ua

Также они занимались рассылкой анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей.

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Во время обыска по месту расположения ботофермы в арендованном офисе правоохранители обнаружили компьютерную технику и спецоборудование, почти 2000 SIM-карт операторов мобильной связи Украины.

Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей соцсетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политиков.

Лица организаторов установлены. Продолжаются процессуальные действия для привлечения двух лиц к ответственности.

СБУ разоблачила ботоферму РФ в Киеве

СБУ разоблачила ботоферму РФ в Киеве

ssu.gov.ua

СБУ разоблачила ботоферму РФ в Киеве

СБУ разоблачила ботоферму РФ в Киеве

ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее контрразведка СБУ в ходе спецоперации вывезла на территорию, подконтрольную Киеву, одного из бывших "министров угольной промышленности" террористической организации "ДНР".

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
Тег
Служба безопасности Украины
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Golan Sim
Golan Sim
Менталитет украинцев вполне женский по сути. Украинцы легко подмечают мелкие и поверхностные детали, но не в силах охватить взглядом важные и основные вещи и явления. Обладая излишне женской впечатлительностью и эмоциональностью, они склонны совершать импульсивные действия, которые зачастую носят необдуманный характер и имеют вредные последствия. Будучи весьма консервативными по складу ума, украинцы не прочь выйти на путь перемен, однако постоянное желание искать вокруг себя виноватых, а также болезненная реакция на свои неудачи и чужие успехи сводит на нет самые благие устремления. Инстинктивно осознавая потребность к постороннему над собой управлению, украинцы в период раздражения меняют своих покровителей на других, отчего сами изрядно страдают, легко превращаясь в разменную монету в руках крупных игроков. Подобно всякой женщине украинцы более всего желают любви, понимания и спокойствия, но обретают это только в периоды длительного мира..
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А ботофермить обязательно из Kyeва? И из специального помещения? Я вот лично ботофермлю из Риги, причем в гордом одиночестве и у себя дома
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Кристина Стефанова, а как же там не ботофермить. Ведь всем известно, что лучше всего москалям и всяческим ватникам ботофермится именно в Киеве. По версии СБУ в этом проявляется особый цинизм и коварство этой изощрённой кремлёвской провокации.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
тоесть ,пид.ра Мустахву и прочих пропид.аров ма.йда.унов нужно и можно судить,если плясать от этого"провоцировали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты чиновников".
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Фантомаск Разбушевальцман, не путай! То был стихийный праведный гнев онижедетей и вообще активистов из-за того, что кровавая панда украла из бюджета всю гидность и вывезла её на КамАЗе в Ростов.
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