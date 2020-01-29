СБУ разоблачила российскую ботоферму в Киеве: подробности и фото

СБУ заблокировала работу ботофермы в Киеве, которую организовали граждане России и переселенцы с ОРДЛО.
Как сообщила пресс-служба ведомства, у группировки было более 500 активных аккаунтов, через которые они "распространяли в соцсетях недостоверную информацию, провоцировали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты чиновников".
В СБУ отметили, что конечной целью заказчиков ботофермы было снижение доверия украинцев к государственным институтам.
СБУ разоблачила ботоферму РФ в Киеве
ssu.gov.ua
СБУ разоблачила ботоферму РФ в Киеве
ssu.gov.ua
Также они занимались рассылкой анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей.
Во время обыска по месту расположения ботофермы в арендованном офисе правоохранители обнаружили компьютерную технику и спецоборудование, почти 2000 SIM-карт операторов мобильной связи Украины.
Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей соцсетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политиков.
Лица организаторов установлены. Продолжаются процессуальные действия для привлечения двух лиц к ответственности.
СБУ разоблачила ботоферму РФ в Киеве
ssu.gov.ua
СБУ разоблачила ботоферму РФ в Киеве
ssu.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL, ранее контрразведка СБУ в ходе спецоперации вывезла на территорию, подконтрольную Киеву, одного из бывших "министров угольной промышленности" террористической организации "ДНР".
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