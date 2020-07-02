СБУ разоблачила работу управляемой из России ботофермы. Фото

В Бердянске Служба безопасности Украины заблокировала деятельность ботофермы, которая входила в разветвленную межрегиональную сеть, управляемую из России.

Как сообщается на официальном сайте СБУ, киберэксперты спецслужбы установили, что житель Бердянска оборудовал ботоферму, которая была обеспечена всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 "ботов". Для регистрации аккаунтов злоумышленник использовал SIM-карты как украинских, так и российских мобильных операторов", – говорится в сообщении.

Информационные "вбросы", которые отрабатывала ботоферма, были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти.

В ходе проведения обыска правоохранители изъяли компьютерную технику со специальным программным обеспечением, техническое оборудование и почти 900 карточек украинских и российских мобильных операторов.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне СБУ раскрыла масштабную сеть российских ботоферм.