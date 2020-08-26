СБУ разоблачила пропагандистов "Л/ДНР" в Мариуполе. Фото

Служба безопасность Украины заблокировала деятельность пятерых жителей Мариуполя Донецкой области, которые распространяли пропаганду террористических организаций "Л/ДНР".

Их курировало так называемое "министерство информации ДНР", сообщается на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

СБУ разоблачила пропагандистов "Л/ДНР" в Мариуполе

В спецслужбе уточнили, что подозреваемые размещали деструктивные материалы на страницах в российских соцсетях и распространяли призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного строя в обществах, состоящих из более 150 тысяч пользователей.

"Пропагандисты оправдывали российскую агрессию против Украины, популяризировали террористические организации "Л/ДНР" и отсоединение юго-восточных областей от Украины. Также они призывали к массовым беспорядкам и акциям неповиновения", – сказано в сообщении.

Жители Мариуполя распространяли пропаганду в интернете

Правоохранители работают над установлением и задержанием сообщников злоумышленников.

В СБУ напомнили, что такие действия квалифицируются как преступления против основ национальной безопасности, за что предусмотрена уголовная ответственность.

СБУ разоблачила на пропаганде пятерых жителей Мариуполя

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа СБУ разоблачила в Сумах бывшего военнослужащего, который в российских соцсетях призывал террористов незаконных вооруженных формирований к нарушению режима тишины.