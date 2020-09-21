СБУ разоблачила на взятке главу Харьковского окружного админсуда

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП задержала главу Харьковского окружного административного суда на передаче взятки.

Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба СБУ. За принятие судьей "правильного" решения председатель суда передала $3000.

По данным предварительного расследования, чиновница осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда.

Решается вопрос о сообщение председателю суда о подозрении по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, и. о. главы одного из районных судов Львовской области, уголовное производство за взяточничество против которого дошло до Высшего антикоррупционного суда, снова попался на "горячем" при получении неправомерной выгоды.