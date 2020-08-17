СБУ разоблачила многомиллионную медицинскую аферу в Закарпатской ОГА
Служба безопасности Украины разоблачила масштабную аферу, связанную с закупками средств индивидуальной защиты для врачей. К ней причастны чиновники Закарпатской ОГА, которые нанесли ущерб в несколько миллионов государственному бюджету.
Как сообщается на сайте СБУ, бывшие и действующие чиновники Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА весной провели тендер на приобретение костюмов биологической защиты и респираторов для больниц региона, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Победу в торгах на 30 млн грн получила приближенная к чиновникам местная коммерческая структура.
"Часть из этих средств участники сделки присвоили через завышение реальной рыночной стоимости поставленной продукции. Инициированная СБУ проверка также показала, что закупленные товары имеют меньшую степень защиты, а их производитель не установлен. По факту растраты бюджетных средств начато производство по статье 191 Уголовного кодекса Украины" , – говорится в сообщении.
Сейчас о подозрении сообщено одному из экс-чиновников и действующему чиновнику Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА, а также двум руководителям фирмы-поставщика.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, задействованных в сделке.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня правоохранители задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. Тогда в НАБУ сообщили, что он вместе с еще одним чиновником требовали взятку в размере 1,8 млн грн.