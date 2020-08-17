СБУ разоблачила многомиллионную медицинскую аферу в Закарпатской ОГА

СБУ разоблачили схему с костюмами для врачей в Закарпатской ОГА. Суспільне

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную аферу, связанную с закупками средств индивидуальной защиты для врачей. К ней причастны чиновники Закарпатской ОГА, которые нанесли ущерб в несколько миллионов государственному бюджету.

Как сообщается на сайте СБУ, бывшие и действующие чиновники Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА весной провели тендер на приобретение костюмов биологической защиты и респираторов для больниц региона, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Победу в торгах на 30 млн грн получила приближенная к чиновникам местная коммерческая структура.

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К схеме причастны бывшие и действующие чиновники Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Сайт СБУ

"Часть из этих средств участники сделки присвоили через завышение реальной рыночной стоимости поставленной продукции. Инициированная СБУ проверка также показала, что закупленные товары имеют меньшую степень защиты, а их производитель не установлен. По факту растраты бюджетных средств начато производство по статье 191 Уголовного кодекса Украины" , – говорится в сообщении.

Сейчас о подозрении сообщено одному из экс-чиновников и действующему чиновнику Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА, а также двум руководителям фирмы-поставщика.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, задействованных в сделке.

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Силовики с подозреваемыми в причастности к коррупционной схеме Сайт СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня правоохранители задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. Тогда в НАБУ сообщили, что он вместе с еще одним чиновником требовали взятку в размере 1,8 млн грн.

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