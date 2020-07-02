СБУ разоблачила миллионные схемы на Житомирском бронетанковом заводе

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Житомирского бронетанкового завода на растрате миллионов гривен при ремонте систем защиты для ВСУ.

К ремонту были привлечены фирмы-субподрядчики, а стоимость работ была искусственно завышена на 60%. К тому же они были выполнены некачественно, сообщается на сайте СБУ (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

На Житомирском бронетанковом заводе и у субподрядчиков проведены обыски

По данным спецслужбы, весной 2018 года чиновники государственного предприятия заключили договор с львовским научно-производственным объединением на техническое обслуживание и ремонт приборов радиационной и химической разведки. стоимость работ составляла 2,5 млн грн.

Однако проверка показала, что на бронетанковом заводе была необходимая материально-техническая база, которая позволяла не задействовать сторонние фирмы для обслуживания и настройки военной техники. В то же время львовское предприятие привлекло три фирмы-субподрядчиков, искусственно завысив стоимость работ более чем на 60%.

Также эксперты обнаружили ряд нарушений технологии ремонта и тестирования военных приборов, что могло привести к выходу из строя оборудования и поставить под угрозу жизни военнослужащих.

На Житомирском бронетанковом заводе и у субподрядчиков проведены обыски

Правоохранители провели семь обысков на бронетанковом заводе, во львовской фирме и нескольких военных представительствах в Киеве, а также по месту проживания предполагаемых участников схемы. Была изъята военная продукция, договоры и финансовая документация, которые, как утверждают в СБУ, доказывают неправомерное завышение стоимости ремонта.

Продолжается досудебное расследование по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

На Житомирском бронетанковом заводе и у субподрядчиков проведены обыски

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