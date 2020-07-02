СБУ разоблачила миллионные схемы на Житомирском бронетанковом заводе
СБУ провела обыски на Житомирском бронетанковом заводе.
Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Житомирского бронетанкового завода на растрате миллионов гривен при ремонте систем защиты для ВСУ.
К ремонту были привлечены фирмы-субподрядчики, а стоимость работ была искусственно завышена на 60%. К тому же они были выполнены некачественно, сообщается на сайте СБУ (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).
На Житомирском бронетанковом заводе и у субподрядчиков проведены обыски
По данным спецслужбы, весной 2018 года чиновники государственного предприятия заключили договор с львовским научно-производственным объединением на техническое обслуживание и ремонт приборов радиационной и химической разведки. стоимость работ составляла 2,5 млн грн.
Однако проверка показала, что на бронетанковом заводе была необходимая материально-техническая база, которая позволяла не задействовать сторонние фирмы для обслуживания и настройки военной техники. В то же время львовское предприятие привлекло три фирмы-субподрядчиков, искусственно завысив стоимость работ более чем на 60%.
Также эксперты обнаружили ряд нарушений технологии ремонта и тестирования военных приборов, что могло привести к выходу из строя оборудования и поставить под угрозу жизни военнослужащих.
На Житомирском бронетанковом заводе и у субподрядчиков проведены обыски
Правоохранители провели семь обысков на бронетанковом заводе, во львовской фирме и нескольких военных представительствах в Киеве, а также по месту проживания предполагаемых участников схемы. Была изъята военная продукция, договоры и финансовая документация, которые, как утверждают в СБУ, доказывают неправомерное завышение стоимости ремонта.
Продолжается досудебное расследование по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
На Житомирском бронетанковом заводе и у субподрядчиков проведены обыски
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