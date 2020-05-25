СБУ разоблачила миллионную аферу по продаже "биодобавок от COVID-19"

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную аферу по продаже биодобавок, которые якобы защищают от коронавируса.
Несертифицированные "медпрепараты" реализовывали через интернет и разветвленную сеть колл-центров. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, доскрролльте новость до конца).
Отмечается, что продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от COVID-19. По данным расследователей, фактически коммерсанты "наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение".
В Украине разоблачили систему продажи "биодобавок от COVID-19"
ssu.gov.ua
"Организовала аферу группа компаний, которая продает биологически активные добавки. Во время обысков правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность, а также более 1,1 миллиона долларов", – говорится в сообщении.
В Украине разоблачили систему продажи "биодобавок от COVID-19"
ssu.gov.ua
Также в СБУ добавили, что из-за продажи добавок и другой продукции злоумышленники уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах, чем нанесли ущерб госбюджету более чем в 80 миллионов гривен. В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия.
В Украине разоблачили систему продажи "биодобавок от COVID-19"
ssu.gov.ua
Специалисты же призывают украинцев осторожнее относиться к подобным объявлениям о продаже "чудо-препаратов" от коронавируса, а также не прибегать к самолечению. Ведь известно, что сейчас в мире не существует специальных лекарств от COVID-19. При первых симптомах ОРВИ и коронавируса – позвоните семейному врачу.
В Украине разоблачили систему продажи "биодобавок от COVID-19"
ssu.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент киевской коммерческой структуры на присвоении миллионов гривен государственных средств во время поставках лабораторного оборудования для диагностики коронавируса.
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