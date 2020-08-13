СБУ разоблачила межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий

В Днепре Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти полмиллиарда гривен ежемесячно.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Организаторы "конверта" проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

По заказу "клиентов", в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот. Также фигуранты оказывали "услуги" по легализации доходов, полученных преступным путем. Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом.

За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.

Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте.

"В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц", – отметили в СБУ.

Правоохранители предпринимают меры для ареста изъятого имущества, блокирования счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству.

В ходе обысков обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий Пресс-служба СБУ

У злоумышленников изъяли более миллиона наличных в гривневом эквиваленте Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе разоблачили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в более 500 млн гривен, который с начала 2020 года проводил незаконные финоперации через подконтрольные фирмы.