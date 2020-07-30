СБУ разоблачила масштабную схему поставки в РФ военных товаров

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему поставки в Россию товаров военного назначения отечественного производства.

Как сообщается на официальной странице спецслужбы в Facebook, сделку провернули сотрудники частных компаний. Именно они организовали механизм незаконной поставки в страну-агрессора товаров военного назначения и двойного использования, производимых государственными оборонными предприятиями.

Противоправный механизм поставок был раскрыт и блокирован СБУ еще в марте. А в июле для документирования схемы был осуществлен ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.

Сотрудник СБУ проводит обыск у фигурантов дела Facebook СБУ

Руководство государственных оборонных предприятий при проведении следственных действий способствовало в предоставлении информации о закупках частными компаниями товаров военного и двойного назначения.

"Благодаря дополнительно полученной информации, оперативники и следователи СБУ установили, что частные предприниматели-организаторы схемы закупали продукцию государственных оборонных предприятий для дальнейших незаконных поставок в Россию и другие страны. Приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников государственных оборонных предприятий с нарушениями украинского законодательства. Также задокументировано, что в страну-агрессора участники группы передавали некоторые технологии по производству украинской военной продукции", – говорится в сообщении.

Обыски у причастных к сделке Facebook СБУ

По данным следствия, организатор противоправной сделки – заместитель директора одного из мощных российских предприятий, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения российской армии и предприятия военно-промышленного комплекса. Он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками ФСБ РФ.

Сейчас о подозрении сообщено организатору и трем фигурантам уголовного производства – чиновникам частных компаний-поставщиков. Решается вопрос о квалификации действий других участников организованной преступной группы, в том числе – по признакам преступления, предусмотренного ст. 333 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБУ и один из фигурантов дела Facebook СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля СБУ вместе с ГФС разоблачили схему ввоза из России минеральных удобрений без уплаты антидемпинговых пошлин. Предварительно, бюджет недополучил сотни миллионов гривен налогов.