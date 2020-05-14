СБУ разоблачила коррупционную схему в верхушке Одесской таможни: появились детали

Руководство Одесской таможни организовало масштабную коррупционную схему при растаможивании товаров.

Как сообщил пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что в сделке были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск".

Руководство таможни проводило масштабные махинации

"Первый из них требовал $100 с каждого контейнера за доставку грузов на внутреннюю таможню без дополнительных мер контроля. В случае согласия компания-импортер вносилась в список и в дальнейшем ее контейнеры за обусловленную плату беспрепятственно проходили таможенный контроль", - говорится в сообщении.

В дальнейшем уже чиновник поста "Черноморск" создавал коммерсантам искусственные препятствия при растаможивании товаров через затягивание их оформления. Для разблокирования процесса начальник отдела предлагал импортерам помощь в занижении стоимости задекларированных грузов. За эту "услугу" он требовал 50-60% разницы между реальной ценой и противоправно отраженной в таможенных документах.

По информации СБУ, стоимость "платежа" составляла от $200 до $4000, часть денег передавалась непосредственно руководству Одесской таможни.

"В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали получение участниками схемы $800. Правоохранители задержали начальника отдела таможенного поста "Черноморск", согласно ст.208 Уголовного кодекса Украины, после получения очередной части неправомерной выгоды в размере $1,3 тысячи", – отметили в спецслужбе .

Сейчас продолжаются следственные действия по по ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос про уведомление о подозрении участникам противоправной схемы и избрании меры пресечения.

Также проверяется причастность к сделке других работников таможни и сотрудников правоохранительных органов.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала начальника Одесской таможни Михаила Грибанова, назначенного на эту должность в феврале.