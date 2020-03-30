По заказу России: СБУ разоблачила 79 разжигателей коронавирусной паники

СБУ разоблачила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе. Заблокированы более тысячи страниц в соцсетях, которые действовали в том числе и по заданию России.

Как сообщила пресс-служба ведомства, пророссийские "киберактивисты" были обнаружены в Одессе, Днепре, Львове и Херсоне.

"За период действия карантина Служба безопасности Украины выявила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе, из них 4 – интернет-агитаторы, которые действовали по заданию российской стороны", – сказано в заявлении.

Проводится расследование по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

При этом еще 28 человек привлечены к административной ответственности по ст.173-1 (распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) КоАП.

"Также киберспециалисты СБУ заблокировали распространение фейкового контента в более 1000 интернет-сообществах, которые в целом имеют более 500 000 подписчиков", – написано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 10:00 понедельника, 30 марта, в Украине количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 достигло 480.

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