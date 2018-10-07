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Поздравили Путина с днем рождения: СБУ раскрыла личности 206 наемников ЧВК ''Вагнер''

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Служба безопасности Украины обнародовала поименный список 206 внештатных российских разведчиков, которые являются наемниками в составе ЧВК "Вагнер".

Все они в феврале принимали участие в боевых действиях на территории Сирии. Восемь россиян из обнародованного списка погибли или умерли от ранений во время указанных событий, сообщает пресс-служба СБУ (чтобы ознакомиться с полным списком разоблаченных СБУ "вагнеровцев", перейдите по этой ссылке).

Речь идет о следующих наемниках: Важов А. Ю. (01.10.1984, гражданин РФ), Вислобоков В. А. (14.04.1975, гражданин РФ), Короленко О. А. (22.07.1974, гражданин Украины, в 2014 году принял российское гражданство), Лу В. В. (24.09.1982, гражданин РФ), Оганесян Р. Г. (16.02.1976, гражданин Украины), Поротников С. Е. (04.12.1961, гражданин РФ), Рассохин И. Б. (12.08.1978, гражданин РФ), Семушин С. А. (26.06.1986, гражданин РФ).

Поздравили Путина с днем рождения: СБУ раскрыла личности 206 наемников ЧВК ''Вагнер''

Ликвидированные "вагнеровцы"

Пресс-служба СБУ

Поздравили Путина с днем рождения: СБУ раскрыла личности 206 наемников ЧВК ''Вагнер''

Ликвидированные "вагнеровцы"

Пресс-служба СБУ

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"Почти все погибшие в 2014-2016 годах принимали участие в боевых действиях на Донбассе в составе российских террористических формирований, некоторые из них активно способствовали российской аннексии АР Крым (Короленко О. А.) или направлялись российскими спецслужбами на подконтрольную территорию Украины для совершения террористических актов и диверсий (Оганесян Р. Г., задержан в июле 2014 года на Днепропетровщине, обменян на украинских заложников)", — отметили в СБУ.

Таким образом, подтвержденное число погибших и умерших от ран наемников "Вагнера" в результате боевого столкновения 7 февраля уже составляет 58 человек. Также СБУ обнародовала дополнительную информацию в отношении еще одного иностранца в составе ЧВК "Вагнер" — гражданина Республики Узбекистан Мамаджанова Дилшода Машрабжоновича, родившегося 24 мая 1988 года. По оперативным данным украинского ведомства, он получил тяжелое ранение и был вывезен из Сирии российским военным самолетом на территорию РФ в феврале 2018 года.

Имеющиеся документы свидетельствуют, что этот человек отбыл в Сирию из Ростова-на-Дону в составе очередной партии тайного военного контингента "Вагнера" 30 августа 2017 года. Показательно, что в паспорте наемника отсутствуют какие-либо отметки о прохождении пограничного контроля на территории САР. Указанное в очередной раз подтверждает факт целенаправленного сокрытия на высшем уровне РФ факта участия российских военных в террористической деятельности на территории других стран.

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Паспорт наемника

Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, снятое зимой 2014-2015 годов, на котором видно, как бойцы ЧВК "Вагнер" едут в направлении Дебальцево на Донетчине, чтобы принять участие в боях.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Темы
Конфликт в СирииАннексия КрымаВойна на Донбассе
Место
Украина
Объекты
Служба безопасности УкраиныЧВК Вагнер
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😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
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😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
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Новиков Алекс
Новиков Алекс
а вчера было 305 -вы хоть сами свою написанную информацию не забывайте
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