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3 сентября • обновлено в 15:13
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Угрожают и шантажируют: СБУ раскрыла схему вербовки украинцев ФСБ

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На границе между свободной территорией Украины и временно оккупированным Крымом российские спецслужбы начали проводить облавы на украинских граждан с целью их вербовки.

Как сообщается на официальном сайте СБУ, оккупанты незаконно задерживают людей, после чего угрозами и шантажом пытаются привлечь украинцев к конфиденциальному сотрудничеству для выполнения разведывательных задач в ущерб государственной безопасности Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Так, сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска "Джанкой" без объяснения причины задержали жителя Львовской области. С применением психологического и физического давления в течение четырех часов они требовали от мужчины предоставить информацию о связи в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных сил Украины, мест дислокации их подразделений и тому подобное", – говорится в официальном сообщении.

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После отказа сотрудничать с российской спецслужбой гражданина Украины посредством физических угроз заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию. При этом сотрудники ФСБ РФ отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2000 евро.

В этой связи СБУ предупредила, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб страны-агрессора находится широкий спектр украинцев – от военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), представителей патриотических организаций до рядовых граждан Украины, выезжающих в Россию или на временно оккупированные территории для трудоустройства, с туристической целью, посещения родственников и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральная служба безопасности России терроризирует украинских рыбаков, которые на законных основаниях занимаются ловлей в Азовском море. Она задерживает украинских граждан, а затем угрозами и шантажом добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины ФСБ
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Это даже враньём не назовёшь, настолько всё тупо.
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