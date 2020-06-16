СБУ раскрыла масштабную сеть российских ботоферм. Фото

Расследования 15:17, 16.06.2020 Обновлено: 15:18, 16.06.2020

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и четырех областях, которой руководили из Российской Федерации.

Как сообщила пресс-служба СБУ, злоумышленники были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Ботоферма генерировала фейки и манипуляции от более 10 тысяч ботов.

Сотрудники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали, кроме украинских, также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации, а в РФ – без содействия со стороны спецслужб.

СБУ раскрыла сеть российских ботоферм
Facebook СБУ

В СБУ рассказали, что информационные "вбросы", которые отрабатывала ботоферма, были направлены на распространение паники и дискредитацию украинской власти как внутри страны, так и за ее пределами.

СБУ раскрыла сеть российских ботоферм
Facebook СБУ

В рамках уголовных производств проведены обыски по 12 адресам. Изъяты, в частности, более 40 тысяч SIM-карт мобильных операторов.

СБУ раскрыла сеть российских ботоферм
Facebook СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ заблокировала работу ботофермы в Киеве, которую организовали граждане России и переселенцы с ОРДЛО.

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